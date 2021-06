Jan Van Troos, ontdekker van Kevin De Bruyne, wist het meteen toen hij hem op 6-jarige leeftijd bezig zag: dit toptalent moet ik aanwerven"

Jan Van Troos ontdekte de topvoetballer op heel jonge leeftijd. Hij was hoofd van de jeugdscouting van AA Gent toen Kevin De Bruyne 6 jaar was. "Ik kreeg een tip van een andere Drongenaar dat ik eens moest gaan kijken naar een blond kopje. Ik heb dat gedaan."

Van Troos zal het nooit vergeten: "Het was een zaterdagvoormiddag in september of oktober. Het regende en het was modderig. Er was een wedstrijd van -toen nog- KVV Drongen. Het was een echte prestatie om te voetballen met zo'n weer, maar na 3 minuten was ik het zeker: die moet ik aanwerven."



Beluister hieronder het volledige interview met Jan Van Troos: