Oostendenaar krijgt 7 jaar cel voor dodelijke messteek aan beste vriend

Het assisenproces draaide onder meer rond de vraag of de beschuldigde "met opzet" gedood had. Volgens zijn verdediging had de Oostendenaar vooraf niet de bedoeling om te doden. De jury en het hof oordeelden dat er inderdaad een "redelijke twijfel" bestaat over de intentie tot doden. Ze haalden onder meer aan dat de Oostendenaar maar 1 messteek toediende. Hij had tijdens de vechtpartij in een impuls naar een mes gegrepen. Daardoor kwam de beschuldigde in aanmerking voor een minder zware straf. Het hof en de jury maakten er na een kort beraad uiteindelijk dus 7 jaar van.