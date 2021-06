Onweer zorgt voor zware wateroverlast in Merchtem: "Al mijn kippen zijn vannacht verdronken"

Afgelopen weekend trouwde Henk met zijn kersverse vrouw Christa. Wat een paar fijne wittebroodsweken moest worden, veranderde vannacht in een nachtmerrie voor het bruidspaar. "We zijn met opzet niet op huwelijksreis gegaan omdat we allebei grote dieren- en plantenliefhebbers zijn. We zijn onze tuin volledig aan het heraanleggen en nu is alles plots naar de knoppen. Ik heb eindelijk de kippen kunnen kweken waar ik zo lang van gedroomd had en nu zijn ze allemaal dood. 11 in totaal. We hebben - eindelijk na corona - een prachtig huwelijk gehad, maar dit is een domper op de feestvreugde", vertelt Henk op Radio 2 Vlaams-Brabant. (lees verder onder de foto)