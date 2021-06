Nieuwe versoepelingsronde op 27 juni: ontdek hier wat het Overlegcomité heeft beslist

Een opgetogen premier was het die een nieuwe reeks versoepelingen aankondigde, met dank aan de coronacijfers die de laatste weken enorm zijn verbeterd. "We zijn op de goede weg", aldus Alexander De Croo. "We zijn een oranje land geworden, en als de trend zich doorzet, is de kans groot dat we een groen land zullen worden." Samengevat: "We hebben een stuk minder zorgen".