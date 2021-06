Plopsaland De Panne dringend op zoek naar meer dan 500 medewerkers: "Bonussen tot 10.000 euro"

Met de zomervakantie in aantocht en de mogelijke versoepelingen van de capaciteiten, kampt Plopsaland De Panne momenteel met een groot personeelstekort. Het park is daarom dringend op zoek naar meer dan 500 medewerkers in de verschillende afdelingen.

"De zomervakantie is altijd een drukke periode voor Plopsaland De Panne. Momenteel laten we 25 tot 35 procent van onze normale capaciteit binnen het park. Maar als we vanaf augustus het signaal krijgen dat we opnieuw op volle toeren kunnen draaien, dan moeten we daar uiteraard klaar voor zijn. Daarvoor hebben we voldoende werkkrachten nodig, maar momenteel kampen we met grote tekorten", zegt Wim Wauters, parkmanager van Plopsaland De Panne.

