PODCAST: "Is geld gratis?" De mythe van de staatsschuld: interview met de Amerikaanse econome Stephanie Kelton

Grotere begrotingstekorten zijn volgens Kelton heel duidelijk een deel van de oplossing gebleken in de huidige crisis door de corona-epidemie. Al te lang hebben onredelijke angsten over de gebrekkige aspiraties van de overheid mensen onnodig in de ellende gestort, zegt ze.



Wie is Kelton, en wat bedoelt ze precies? Onze Amerika-correspondent kon haar anderhalf uur lang interviewen. Duikt u mee in de wondere wereld van de staatsfinanciën. Al uw vragen over de mythes van de staatsschuld beantwoord, in deze podcast van Amerikacorrespondent Björn Soenens. De montage is van Daan Wallis.