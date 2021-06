Poetsmannen nog steeds in de minderheid, maar Chris poetst vol overgave: "Zelfs struiken stof ik af"

Chris Dekimpe startte 5 jaar geleden als poetshulp bij Trixxo in Deinze. Voordien werkte hij 22 jaar lang in de bouwsector. "Na 22 jaar wou ik een nieuwe uitdaging. Toen ik op de tv een reclame van een poetsbureau zag, was ik direct verkocht", vertelt Chris.



Poetsen is voor Chris niet gewoon een job, het is een echte passie. "Ik houd ervan om vuile dingen terug proper te maken. Naast mijn job als poetsman ben ik thuis ook zeker 10 uur per week aan het poetsen. Soms stof ik zelfs mijn planten en struiken af", lacht hij.

Chris doet zijn werk heel graag, want hij krijgt veel respect en dankbaarheid terug van zijn klanten. "Bij mijn meeste klanten poets ik nu al 5 jaar en ik zie ze ondertussen een beetje als familie."

Beluister hieronder het volledige gesprek met Chris Dekimpe op Radio 2 Oost-Vlaanderen.