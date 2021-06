Digitaal uitzendkantoor opent pop-up in Knokke-Heist: "Studenten snel en lokaal aan het werk helpen"

Vooral de hotels, restaurants en cafés aan zee zijn nog op zoek naar personeel. Dat zegt Horeca West-Vlaanderen. Het digitale uitzendkantoor Nowjobs opent daarom vandaag voor het eerst een fysiek kantoor in Knokke-Heist.

Het is de bedoeling om in dat pop-upkantoor studenten en flexi-jobbers snel en lokaal aan werk te helpen. "We willen zoveel mogelijk flexibele bijverdieners en studenten aanspreken om onze applicatie te downloaden", zegt , zegt Eline David van Nowjobs. "In het binnenland zien we dat gemiddeld 22 mensen solliciteren per vacature in de horeca, maar aan de kust zijn dat er maar 8. Het is dus duidelijk dat er hier minder studenten en flexibele medewerkers zijn. Vandaar het idee om toch een pop-upkantoor te openen. Zo kunnen we vraag en aanbod beter op elkaar laten inspelen."