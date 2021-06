Professor Tytgat gaf in 2017 duidelijke adviezen over PFOS: "Maar niet de taak van een deskundige om ze op te volgen"

Professor Jan Tytgat adviseerde in 2017 al om geen groente en eieren van eigen kweek meer te eten in de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Zijn rapporten waren “klaar en duidelijk”, toch heeft de politiek er de afgelopen jaren niets mee gedaan. Heeft Tytgat spijt dat hij zelf geen actie heeft ondernomen? “In retrospect misschien wel, maar het is niet de taak van een deskundige. Je levert een rapport in en dan hoop je dat de bevoegde instanties er iets mee doen”, zei hij vanavond in “Terzake”.