Hasselt gelooft in een veilig Pukkelpop: "We zoeken een manier om waterdichte controles uit te voeren"

Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) zegt dat ze voor Pukkelpop al snel rond de tafel gingen zitten: “We hebben na het overlegcomité dat ons perspectief bood, samengezeten met het coronacommisariaat, een aantal experts en met de kabinetten en we geloven dat we Pukkelpop op een veilige manier kunnen organiseren." Ook is het ministerieel besluit niet iets waar ze in Hasselt voor vrezen. "Wij wachten ook nog op het ministerieel besluit, maar ik geloof dat we het op een manier kunnen organiseren die rekening houdt met iedereen en goed is voor de openbare orde.”

In dat besluit zullen verschillende maatregelen staan waaraan de festivals zich moeten houden. “We kunnen ons verwachten aan enkele voorwaarden voor de deelnemers, maar wanneer die controles gebeurd zijn, kunnen we de remmen op het festivalpark zelf wat meer loslaten en moeten we de afstandsregels niet meer respecteren. We willen dus bekijken hoe we die controles waterdicht maken." Vandeput heeft de organisatie van Pukkelpop dus kunnen geruststellen: "De organisatie zelf heeft er ook alle baat bij dat alles veilig verloopt, en we hebben een gelijke visie dat we alles georganiseerd krijgen zoals voorzien."