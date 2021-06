Bekende (ex-)sporters zoals Wesley Sonck maken reclame voor gokplatformen: "Stop daarmee, het is niet zo onschuldig als het lijkt"

Er zijn heel wat bekende sporters die reclame maken voor gokplatformen, maar niet iedereen is daar voorstander van. Wesley Sonck, die gisterenavond nog de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen Denemarken analyseerde, was even later te horen in een gokreclame. Tim Smits, professor marketing en communicatie aan de KU Leuven maakt zich daar zorgen over. "Het is niet zo onschuldig als het lijkt", vertelt hij op Radio 2 Antwerpen.