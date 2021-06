Nieuwe coronapiek in Indonesië doet vragen rijzen over Chinees vaccin: "Effectiviteit veel lager dan pakweg Pfizer"

Ook in Indonesië is het de Indiase "deltavariant" van het coronavirus die voor de nieuwe opstoot zorgt. "Die is veel besmettelijker en grijpt dus veel sneller om zich heen. De overheid probeert een antwoord te zoeken: deels via vaccinaties, deels via mogelijk strengere maatregelen. Alleen liggen echt strengere lockdowns liggen hier moeilijk, want de economische belangen worden hier wel groot geacht."