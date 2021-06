Rode Duivels zijn veranderd van naam door cafébazin Marietteje: "Ze steunt ons nog altijd"

SC Marietteje: de naam laat weinig aan de verbeelding over. Vroeger had de West-Vlaamse caféploeg een iets ambitieuzere naam. "In Ruddervoorde was er een ploegje met de naam de Rode Duivels. Maar op een gegeven moment zijn ze moeten stoppen, door een tekort aan spelers. Na 2 jaar zocht een van die spelers opnieuw mensen om een voetbalclubje te starten. En zo is het allemaal weer begonnen. Marietteje was eigenlijk de cafébazin van de Rode Duivels. Zij is dan gewoon mee overgestapt met ons. Nu draagt de ploeg haar naam. Leuk, toch? Marietteje is ondertussen wel gestopt met haar café, onder andere door corona. Maar ze steunt ons nog altijd."