Slachtoffer van pesten maakt theatermonoloog voor scholen 

Een van de zinnen uit de monoloog zit er al direct boenk op: "Wat ze hem hebben aangedaan, dat gaat er echt over: kauwgom in zijn haar plakken en zijn vingers lijmen." Het is een van de 16 personages in het stuk dat dit vertelt. "Het is dan wel een soort van monoloog, toch komen er veel personages aan te pas. Ik moet snel kunnen switchen", legt Vandermeiren uit. Hij speelt vanuit het standpunt van de gepeste, de pesters, leerkrachten en meer.