Nog maar 12 coronapatiënten in het UZA: "Al daalt dat aantal heel traag"

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft dalen. "Maar ook al zijn er maar weinig COVID-patiënten in het ziekenhuis, het blijft een enorme impact hebben op de organisatie", zegt Sabine Gerniers, hoofdarts in het AZ Damiaan in Oostende. "We moeten og altijd verpleegkundigen vrijstellen, een zorgeenheid vrijhouden en alle maatregelen blijven behouden."