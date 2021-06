Stad Hasselt doet oproep: "Hang je AED toestel buiten"

"In Hasselt hebben we 200 geregistreerde AED toestellen", zegt schepen Dymfna Meynen (N-VA). "Dat is een hoog aantal, zelfs hoger dan het nationaal gemiddelde. Maar de meeste van deze toestellen zijn niet altijd publiek toegankelijk omdat ze binnen hangen. Daarom willen we een oproep doen aan alle Hasselaars, organisaties, sportclubs en bedrijven om hun AED toestel buiten te hangen, in een speciaal voorziene buitenkast, want daardoor kunnen ze levens redden."