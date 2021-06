Te weinig stock bij Overstock Garden: lange wachttijden en problemen met klantendienst

Het verhaal van Carine

De Inspecteur ontving de laatste weken veel mails over problemen bij Overstock Garden. Een van die mails was van Carine. Zij bestelde een lounge, maar nadat die geleverd werd, merkte ze dat er heel wat problemen mee waren: “De lounge was overal beschadigd: er waren krassen op, putten en scheuren in. We zijn naar de winkel geweest om dit te melden. Zij stuurden alles door naar de klantendienst en die zou zo snel mogelijk contact met ons opnemen.” Maar dat is dus nog niet gebeurd. "Ook op de website van Test Aankoop zijn tientallen klachten te lezen over Overstock Garden, over late leveringen en geen hulp van de klantendienst."

Hoe komt het?

Hoe komt het dat klanten zo lang op hun bestelling moeten wachten? “Eigenlijk is het een aaneenschakeling van een aantal elementen”, zegt Thomas Vaarten van Overstock Garden. “Enerzijds is de vraag naar meubelen sterk gegroeid en naar vooraan in het seizoen geschoven door de coronaproblematiek. De start van het tuinmeubelseizoen is normaal in maart of april, dit jaar was dat in januari. Mensen mochten hun vrienden en familie niet uitnodigen, dus maakten ze zich klaar om mensen te ontvangen in de tuin of op het terras.”

Maar ook aan de productiekant zijn er problemen, zegt Vaarten: “Leveranciers kunnen moeilijk volgen, want er is een tekort aan grondstoffen zoals metalen en hout. Dan was er ook nog eens de problematiek in het Suez-kanaal.”

Komt er verandering?

Ook bij de klantendienst merkte Overstock Garden een boom aan vragen. “We trachten dit op te lossen door extra teams in te zetten”, legt Vaarten uit. “Er komt zeker een antwoord op alle vragen, ook op die van Carine.”

Kunnen mensen die nu bij Overstock Garden bestellen dan nog een tuinsalon hebben tegen deze zomer? “Dat hangt er vanaf of dat product nog op stock of onderweg is”, zegt Vaarten. “We willen mensen een zo realistisch mogelijke levertermijnen geven, zodanig dat we niets beloven dat we niet kunnen waarmaken.”

Kom je toch niet tot een oplossing met Overstock Garden (of een ander bedrijf), bij de Consumentenombudsdienst kan je altijd terecht als consument. Zij kunnen dan bemiddelen in de hoop een oplossing te vinden tussen het bedrijf en de klant.