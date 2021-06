Brusselse rechter beslist: AstraZeneca moet 50 miljoen vaccins leveren aan EU, maar dat is wel minder dan wat EU vroeg

Die rechter in Brussel besliste nu dat AstraZeneca tegen eind september (in verschillende schijven) al zeker 50 miljoen dosissen van haar vaccin moet leveren aan de EU. Da's alvast minder dan de oorspronkelijke 300 miljoen dossissen tegen eind juni waar AstraZeneca begin dit jaar op mikte. En het is ook veel minder dan de 90 miljoen dosissen die de EU bij de rechter in Brussel probeerde te verkrijgen. Die 90 miljoen slaan op de resterende vaccins in de bestelling van 120 miljoen voor eind maart, die de EU bij de rechter dan maar tegen eind juni probeerde los te krijgen.