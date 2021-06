Unicef: "Zelfs rijke landen scoren slecht in kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang"

België scoort goed op de toegankelijkheidsindicator (8e plaats), maar voor de drie andere indicatoren zit ons land lager op de ranglijst: opvangkwaliteit (21e plaats), betaalbaarheid (23e plaats) en ouderschapsverlof (26e plaats). Unicef vindt dat er meer middelen beschikbaar moeten worden gesteld, zowel om opleiding als de tewerkstelling in kinderopvang uit te breiden.

Unicef onderzocht 41 OESO- en EU-landen op basis van het nationaal beleid voor kinderopvang en ouderschapsverlof. "Om kinderen de beste start in het leven te geven, moeten we ouders helpen de zorgende en liefdevolle omgeving op te bouwen die zo cruciaal is voor het leren, het emotionele welzijn en de sociale ontwikkeling van kinderen", zegt Henrietta Fore, algemeen directeur van Unicef.

In minder dan de helft van de onderzochte landen hebben moeders recht op minstens 32 weken volledig betaald verlof. Als er vaderschapsverlof wordt aangeboden, is dat altijd aanzienlijk korter en nemen weinig vaders het op, al is die trend aan het veranderen.

Een gebrek aan betaalbare kinderopvang is voor ouders een belangrijke belemmering, merkt Unicef op. Sociaaleconomische ongelijkheid binnen landen wordt zo nog groter.

De landen die het best scoren beschikken niet alleen over betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang, maar bieden moeders én vaders lang en goed betaald verlof. Dat is alvast niet het geval in Slovakije, de Verenigde Staten en Cyprus, de drie landen die het slechtst scoren.