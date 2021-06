Verpleegkundigen van ziekenhuis in Genk oefenen technieken met virtual reality

"We hebben een VR-toepassing ontwikkeld voor een tracheotomie", legt zorgcoördinator van het ZOL, Andy Swennen, uit. "Dat is een kunstmatige luchtweg waaruit we soms slijmen moeten verwijderen. Die handeling wordt ook in de opleiding verpleegkunde aangeleerd, maar komt eigenlijk niet zo vaak voor. Daarom is het belangrijk dat we de verpleegkundigen blijven trainen. Zo blijven ze vertrouwd met de techniek en voelen ze zich veilig en zelfzeker wanneer ze het bij een echte patiënt moeten doen. Het is een beetje als een piloot die in een vliegsimulator oefent wat te doen bij turbulentie", zegt Swennen.