OPROEP: Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité?

Nu de coronacijfers gunstig blijven evolueren, heeft het Overlegcomité opnieuw een aantal versoepelingen aangekondigd. Zo verdwijnt vanaf 27 juni het samenscholingsverbod en wordt het sluitingsuur voor de horeca verlaat naar 1 uur 's nachts. Aan tafel op café of restaurant mag je dan met 8 in plaats van 4 zitten en ook thuis mag je 8 mensen uitnodigen. Je kan bovendien met meer dan 2 gezinnen naar een groot vakantiehuis van meer dan 15 personen. Heb jij nog vragen over de versoepelingen? Stuur ze ons via onderstaand formulier.