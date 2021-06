Weekend zonder alcohol achter het stuur: "In Maasmechelen controleert zowel de Belgische als de Nederlandse politie"

"Het is niet toevallig dat we het 'weekend zonder alchohol achter het stuur' juist nu, tijdens het EK, houden", zegt Koen Ricour van de federale wegpolitie. "Dat je alcohol drinkt is oké, maar wanneer je te veel ophebt, moet je je laten thuisbrengen door een BOB." Weggebruikers worden door de politie aangemoedigd om voor veilige alternatieven te kiezen: een BOB aanduiden, mocktails drinken of ter plaatse blijven slapen. "Er zijn genoeg alternatieven", klinkt het bij de politie.