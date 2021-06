Vandaag zijn nog meer felle onweersbuien mogelijk, zaterdag beste dag van het weekend

Maar we blijven in onstabiel weer hangen, en deze namiddag ontwikkelen er zich nieuwe onweersbuien, vooral in het noorden en het noordwesten van het land. De onweders kunnen opnieuw hevig zijn en gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, waarschuwt het KMI. Ook hagel en rukwinden tot 80 km/u zijn mogelijk.

Het blijft intussen zwoel weer, met maxima tussen 23 graden aan zee en 31 graden in de Kempen. De zuidenwind neemt toe in kracht en wordt matig, of zelfs vrij krachtig in het westen.