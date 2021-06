Van een VIP-ziekte naar een grotere verspreiding? Onrust over coronasituatie in Afrika neemt toe

In het Sint-Jozefsziekenhuis in Limete kwamen er eind mei elke dag 3 of 4 covidpatiënten binnen, nu zijn er dat een twintigtal per dag. Tot nog toe is vooral de elite getroffen, zegt professor Wim Van Damme. Het zijn - precies door hun rijke leven - risicopatiënten, die vaker lijden aan zwaarlijvigheid en suikerziekte, leven in gebouwen met airco en minder geïnfecteerd raken door micro-organismen zoals bacteriën en malaria dan de armere bevolking. In Kinshasa alleen al zijn al 20 parlementsleden en 40 professoren overleden aan covid. "De armere en jonge bevolking heeft op een of andere manier een graad van immuniteit opgebouwd waardoor ze minder vatbaar was voor de verschijnselen van covid. Maar de vrees is dat ze ditmaal niet zal bestand zijn tegen deze gevaarlijker deltavariant", zegt professor Van Damme. (lees verder onder video)