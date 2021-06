Woontorens in wijk Negenmanneke in Sint-Pieters-Leeuw na 50 jaar tegen de vlakte: "Hadden nooit gebouwd mogen worden"

De twee woontorens in de Bezemstraat zijn eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij "Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting" en zijn elk 13 verdiepingen hoog. Volgens burgemeester Desmeth hadden de torens in de jaren 70 nooit gebouwd mogen worden. "Dit hoort thuis in een grootstad, maar niet in onze gemeente. Ze zijn destijds nog gebouwd voor de gewestplannen van kracht waren. Als dat iets sneller was gebeurd, waren de torens er nooit gekomen." De twee gebouwen zijn nu - zoveel decennia later - aan vervanging toe, maar de gemeente kiest voor de afbraak en lagere nieuwbouwappartementen. "We moeten deze kans grijpen om de situatie uit het verleden recht te zetten voor de toekomstige generaties. Ze mogen niet nog eens 50 jaar de skyline van Negenmanneke bepalen."