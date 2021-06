België geeft geroofde kunst officieel terug aan Congo, al blijven de stukken voorlopig wel in het Afrikamuseum

Officieel krijgt Congo de "juridisch eigendom" over de stukken die met zekerheid op een onrechtmatige manier verkregen zijn. Dat kan bijvoorbeeld door diefstal zijn. Daarom spreken we vaak van 'roofkunst'.

Dat de werken die daaronder vallen eigendom worden van Congo, was ook op vraag van de Congolese president Tshisekedi. Die had de stukken teruggevraag, maar wel geleidelijk. In de praktijk blijven de stukken voorlopig in Tervuren, maar Congo kan ze wel terugvragen.

Als de stukken terugmoeten naar Congo, zal dat in het museum amper zichtbaar zijn: het gaat om amper 1 procent van de totale collectie. Maar in de toekomst kan het wel om grotere aantallen gaan, want er komt een onderzoekscommissie die moet onderzoeken waar stukken waarvan de herkomst niet bekend is, vandaan komen.

Van ruim de helft van de stukken is het duidelijk: het gaat om legaal verworven kunst. Maar van zo'n 40 procent is dat onduidelijk. Die kunst zal de komende jaren onderzocht worden door een gemeenschappelijk commissie van Belgen en Congolozen.