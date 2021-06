Conservatief Ebrahim Raisi wint - zoals verwacht - de Iraanse presidentsverkiezingen

Het was de enige wat hervormingsgezinde kandidaat - gouverneur van de centrale bank Hemmati - die het nieuws vandaag bekend maakte via de sociale media: Ebrahim Raisi wordt de nieuwe president van Iran. Even later volgde de bevestiging door huidig president Rouhani, dat hij al in de eerste ronde een opvolger had. Daarmee krijgt Iran opnieuw een hardliner als president.