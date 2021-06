Coronablog: Nog gemiddeld 600 bevestigde besmettingen per dag, 44 procent minder dan de voorbije week

"We mogen ons niet in slaap laten wiegen door de zeer goede cijfers", zegt epidemioloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen). Na de nieuwe versoepelingen die door het Overlegcomité zijn aangekondigd, waarschuwt hij dat we moeten blijven rekening houden met de epidemiologische cijfers en met eventuele nieuwe varianten, zoals de deltavariant (zoals de variant genoemd wordt die in India voor het eerst vastgesteld werd). "De huidige berekeningen zeggen dat de kans groot is dat die tegen eind juni, begin juli dominant is, ook in België", aldus Van Damme.

"We moeten constant bereid zijn om te kunnen terugschakelen", zegt de epidemioloog nog. Hij vindt dat we als maatschappij altijd bereid moeten zijn om indien nodig aangekondigde versoepelingen on hold te zetten. Hij verwijst naar het Verenigd Konikrijk, waar premier Boris Johnson begin deze eek zo'n maatregel heeft aangekondigd.



Bekijk hieronder het volledige gesprek met Pierre Van Damme in "Terzake":