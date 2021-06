Van grasmatten tot het filmen van matchen: heel wat Belgische bedrijven en technologie aan het werk op het EK

Ook de infrastructuur komt van de Belgen. PitchTecConcept (uit Lede) is bijvoorbeeld betrokken bij de heraanlag van de nieuwe hybride grasmat in het Wembley-stadion in Londen, waar de finale van het EK gespeeld wordt. De hybride grasmat - inclusief verwarmingssysteem - is een technologisch hoogstandje. Het bedrijf zorgde ook voor de grasmat in het stadion in Boedapest, en - samen met GrassMax uit Zele - ook voor de heraanleg van de grasmatten op de trainingsvelden van de Duivels in Tubeke. Het Hasseltse Raw Stadia is dan weer betrokken bij het onderhoud van de grasvelden in de stadions van Boedapest en Amsterdam.