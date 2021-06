Tweede dodelijke slachtoffer geborgen na instorting Antwerpse school in aanbouw, weinig hoop voor 4 vermisten

Gisteren in de namiddag is basisschool Zuidzin in de wijk Nieuw Zuid ingestort. Het gebouw was nog in aanbouw en had tegen het begin van het nieuwe schooljaar in september moeten openen. De precieze oorzaak van de instorting is nog niet bekend. Er viel al zeker twee doden. De eerste is afgelopen nacht geborgen, de tweede om 6 uur vanmorgen.

Heel de nacht is voort gezocht, lees voort onder de beelden: