Illegaal dansfeest in Bretagne: zeven gewonden, politie bekogeld met petanqueballen

In Redon in het Zuiden van Bretagne in Frankrijk is een illegale raveparty uitgelopen op een confrontaite met de politie. De agenten wilden een eind maken aan het dansfeest. Maar feestvierders gooiden met molotovcocktails en allerlei projectielen. Vijf agenten raakten gewond, de politie schoot traangasgranaten af. Een jonge feestvierder verloor een hand. Intussen is alles weer rustig, maar veel feestvierders zijn nog ter plekke.