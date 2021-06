Illustrator Ever Meulen reist door Brussel in 120 tekeningen: "Ik heb alles aan deze stad te danken"

Door de jaren heen ontwierp Ever Meulen heel wat affiches, boekomslagen en platenhoezen. Zijn tekeningen werden gepubliceerd in een groot aantal Europese landen, maar ook in Japan en in de Verenigde Staten. Voor het Amerikaanse blad The New Yorker realiseerde hij vele covers. In 2012 werd hij bekroond met de Henry van de Velde Award voor zijn hele loopbaan.