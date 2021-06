Twee eeuwenoude waardevolle barokschilderijen gevonden in vuilnisbak langs autoweg in Duitsland

Het korps vraagt mensen die weten hoe of waarom de doeken zijn achtergelaten om zich te melden. Ze zijn aangetroffen op de autowegparking Ohrenbach Ost langs de A7. Die ligt in het gebied Mittelfranken, ten zuiden van de stad Würzburg. De politie wil ook graag weten wie de eigenaar is. Het is niet duidelijk wie de kunstwerken recent in zijn bezit had. Er is ook geen aangifte van diefstal bekend.