Mantelzorger Godelieve: "Het is met moed met de "d" en soms een keer met de "t""

Ze zijn met 600.000, de mantelzorgers in ons land. Ze omringen vrijwillig een ziek of zorgbehoevend familielid. Tijdens de coronapandemie was het voor hen vaak mentaal zwaar werken, met het besmettingsrisico en de quarantaineregels. Daarom roept de mantelzorg-organisatie Ons Zorgnetwerk op om tijd te maken voor een mantelzorger in uw buurt en te luisteren naar zijn of haar verhaal, zoals dat van Godelieve. Zij is mantelzorger van haar man Jozef. In de video hierboven doet ze haar verhaal.