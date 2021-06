Oud-Lagerhuisvoorzitter John "Order" Bercow rekent af met premier Johnson en stapt over naar Labour

Jarenlang was Bercow lid van de Conservatieven, maar enkele weken geleden heeft hij zich dus aangesloten bij de sociaaldemocraten van Labour. In "The Observer" noemt hij de Conservatieven een "reactionaire, populistische, nationalistische en soms xenofobe partij".

"Voor mij zijn gelijkheid, sociale gerechtigheid en internationalisme belangrijk", aldus Bercow. "Ik ben tot de conclusie gekomen dat deze regering (van Boris Johnson, red.) moet vervangen worden. De waarheid is dat Labour de enige partij is die dat kan bewerkstelligen. Er is geen enkel ander geloofwaardig alternatief."

Boris Johnson zelf noemt Bercow "een goede campagnevoerder, maar een slechte premier". "Volgens mij heeft hij geen visie op een meer rechtvaardige maatschappij, streeft hij niet naar meer sociale mobiliteit en wil hij helemaal niet dat zij die minder hebben dan hij erop vooruitgaan." Volgens Bercow zijn steeds meer Britten de leugens, de holle slogans het falen van hun premier beu.