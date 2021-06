OVAM-topvrouw: "OVAM heeft niet gecommuniceerd over PFOS door ministeriële beslissing"

Vooral dat laatste is belangrijk, want eigenlijk zegt Henny De Baets hier dat de beslissing om OVAM niet te laten communiceren genomen is door de toenmalige Vlaamse minister van Leefmilieu. In 2017 was Joke Schauvliege (CD&V). Die heeft eerder al gezegd dat zij haar verklaringen voorbehoudt voor de onderzoekcommissie van het Vlaams Parlement.

"De verklaring is heel duidelijk. Men deelt mee naar aanleiding van die werkzaamheden dat er een beslissing is genomen die door de medewerkers van de toenmalige minister is gecommuniceerd", verduidelijkt advocaat Patrick Hofströssler aan VRTNWS. "De wijze waarop toen is gefunctioneerd met verschillende actoren, op verschillende niveaus, na overleg, is wel degelijk een mededeling die men heeft gedaan aan OVAM."

Lantis laat vanavond aan VRTNWS weten dat ze nooit enige vraag van de Vlaamse overheid heeft gekregen om over de gevaren van PFOS te communiceren.

