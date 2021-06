Priesters kunnen Amerikaanse president Biden communie weigeren, omdat hij voor abortus pleit 

Het is tegen de wil van het Vaticaan en ook tegen de zin van een deel van de bisschopen in de VS, maar toch stemde een ruime meerderheid van de Amerikaanse bisschoppen voor de mogelijkheid om Biden niet langer de communie te geven tijdens de eucharistie. De communie is een belangrijk onderdeel, waarbij gelovigen een symbolisch stukje van het "lichaam van Christus' krijgen, als teken van hun verbondenheid met de Kerk.

En net daar zit voor de bisschoppen het probleem. Dat iemand die voor abortus pleit, de communie krijgt, kan volgens vele priesters niet. En daar gaan de Amerikaanse bisschoppen nu in mee.

Toch moet een commissie nu nog onderzoeken wat dat in de praktijk betekent, vooral omdat het Vaticaan tegen is. Bovendien gaat het niet om een verplichting. Alvast de bisschop van Washington DC heeft al laten weten dat hij Biden gewoon de communie zal blijven uitreiken.

Biden bezoekt op regelmatige basis de eucharistieviering.