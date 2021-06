Vlaamse regering neemt preventieve maatregelen voor alle sites met te veel PFOS of PFAS

Verharde terreinen op vervuilde sites worden best elke week nat schoongemaakt, luidt het advies. Onverharde terreinen op de sites mogen niet toegankelijk zijn voor kinderen, zodat die daar niet kunnen komen spelen.

Buurtbewoners - zeker kinderen jonger dan 12 - in een straal van 100 meter moet worden afgeraden om groenten en fruit uit eigen tuin te consumeren. Hetzelfde geldt voor pluimvee, eieren en grondwater.

De zogenoemde no-regretmaatregelen komen in afwachting van meer onderzoeksresultaten over PFOS- of PFAS-verontreiniging op de vervuilde terreinen. Daarvoor gaat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM metingen uitvoeren.

In haar brief benadrukt de Vlaamse regering dat het gaat om voorzorgsmaatregelen en dat er geen reden is tot paniek of ongerustheid.