Bewoners rond Dilserbos reageren onthutst: "We hebben een dubbel gevoel en zitten met veel vragen."

Na een heuse klopjacht van meer dan een maand is het lichaam van Jürgen Conings teruggevonden in het Dilserbos. Het parket gaat uit van zelfmoord. Buurtbewoners blijven achter met veel vragen, nadat hun woongebied meermaals bezoek kreeg van leger- en politietroepen. “Vandaag staat onze buurt opnieuw in rep en roer”, getuigt een bewoner van de Driepaalhoeveweg. “Naast politie en pers vatten ook een heleboel kijklustigen hier post. Hopelijk keert de rust hier snel weer terug. Het is goed dat ze Conings eindelijk hebben gevonden, al betreur ik het feit dat hij dood is. Hij had nog geen fysieke slachtoffers gemaakt, dus hij had zich gewoon kunnen overgeven.”