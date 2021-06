BK Wielrennen in Waregem: eindelijk weer wielerwedstrijd met alle sfeer die bij een koers hoort

Hilde woont langs het parcours en had samen met haar gezin haar woning in rood-geel-zwart versierd. Zelf was ze ook in de driekleur uitgedost om enthousiast te supporteren voor de renners. "We zijn niet fanatiek, maar zien wel graag een mooie koers. En dit BK is een unicum", zegt Hilde. "We hebben niet elke dag de kans om hier te kunnen naar kijken. De sfeer is leuk. We hebben al Maury Vansevenant zien passeren, waar we veel respect voor hebben. We zijn ook wel een beetje fan van Yves Lampaert en van Tim Merlier, als het maar een West-Vlaming is!"