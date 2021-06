Centrum-rechts verrassend op kop in eerste ronde van de Franse regionale verkiezingen

La République en Marche, de partij van president Macron doet het niet goed en bevestigt daarmee de peilingen. In de regio Hauts-de-France haalt Macrons partij bijvoorbeeld niet de kiesdrempel om naar de tweede ronde te mogen. Die eerste resultaten bevestigen daarmee het beeld dat Macrons jonge partij vooral rond de president draait en nog niet stevig in het land verankerd is. En dat op minder dan een jaar voor de presidentsverkiezingen.