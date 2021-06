Droom van Genkse Junior Team gaat in vervulling met heuse boomhut aan Stiemervallei

Het Genkse Junior Team bestaat uit een twaalftal leerlingen uit het zesde leerjaar die samen leuke voorstellen voor kinderen en tieners bedisselen. Twee jaar geleden stelden deze leerlingen voor om een grote boomhut te bouwen aan de Stiemerbeek, die toegankelijk is voor iedereen. “De kinderen mochten zelf hun droomboomhut ontwerpen”, vertelt schepen Alessandro Cucchiara (Vooruit). “Dat deden ze aan de hand van foto’s en tekeningen, een moodboard waarmee we naar de ontwerper stapten. De firma Mekano Play uit Kinrooi wist de wensen van de kinderen uiteindelijk in realiteit uit te werken.”

“Voor het idee op zich waren wij als stad meteen te vinden”, vervolgt burgemeester Wim Dries (CD&V). “De boomhut is een plaatje en zorgt voor extra beleving voor de buurt en voor andere bezoekers. De Oever aan de Nieuwe Kuilenweg is de ideale locatie omdat deze buurt al langer naar een speelruimte vroeg. Het uitzicht is mooi én de ondergrond is droog en stabiel genoeg.”