Lichaam van Jürgen Conings is mogelijk gevonden in Dilserbos

Het levenloze lichaam van terreurverdachte Jürgen Conings is mogelijk gevonden in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. Volgens burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD) van Maaseik -die het lichaam vond- gaat het wel degelijk om Conings, maar dat kan het parket op dit moment nog niet bevestigen. Er is een wetsdokter onderweg die uitsluitsel moet bieden.