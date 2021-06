München wil stadion in regenboogkleuren tijdens wedstrijd Hongarije-Duitsland

De stad München wil voor de EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije van komende woensdag, het voetbalstadion verlichten in de regenboogkleuren. Op die manier wil München protesteren tegen de nieuwe LGBTQ-wet in Hongarije. Vorige week keurde het Hongaarse Parlement een wet goed, die het verbied om in het bijzijn van minderjarigen te praten over homoseksualiteit.