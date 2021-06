Officieel half miljoen coronadoden in Brazilië: Brazilianen protesteren tegen coronabeleid van president Bolsonaro

Wetenschappers vrezen dat de derde coronagolf al is ingezet. Dagelijks komen er zo'n tweeduizend doden bij. Dat is nog altijd "maar" de helft van het hoogtepunt tijdens de tweede golf. Maar het aantal vastgestelde dagelijkse besmettingen nadert wel de honderdduizend. Dat is meer dan ooit.

De vaccinatiecampagne loopt bovendien traag. Geen 12 procent van de bevolking is twee keer gevaccineerd, 29 procent kreeg één prik. In Brazilië is het ook winter, zoals bekend een gunstig seizoen voor het virus. Met andere woorden, de vooruitzichten zijn niet goed.

En dat is problematisch, want volgens de weekcijfers van de wetenschappelijke gezondheidsinstelling Fiocruz liggen de ziekenhuizen nu al bijna vol. De bezettingsgraad in de intensieve zorg ligt in de meeste deelstaten (19 van de 27) al boven 80%. Acht deelstaten zitten zelfs aan 90%.