Ouders van verongelukte kinderen fietsen langs plaatsen waar hun kind om het leven kwam

OVK is een vereniging die gezinnen die een kind hebben verloren in het verkeer steunt. Deze vzw ijvert voor meer verkeersveiligheid in het bijzonder als het gaat om kinderen en jongeren. Het initiatief kwam van ouders die hun kind verloren in het verkeer. Ze zochten naar een luisterend oor en naar meer begrip. “We organiseren ook praatwandelingen of, zoals nu, een fietstocht. Op vraag van de ouders plaatsen we ook een SAVE-bord op de plaats van het ongeval”, zegt Jan Meeusen.

“Het is bedroevend hoe er wordt omgegaan met daders en slachtoffers van een verkeersongeval”, zegt Jan Meeusen. “Let op, ik maak hier wel degelijk het verschil tussen per ongeluk iemand raken met de dood als gevolg of daders die zich in een toestand bevinden waarbij ze de wet overtreden door drank- of drugmisbruik, te hard rijden of door een rood licht rijden of vluchtmisdrijf. Dat zijn fouten die niet aanvaardbaar zijn. Daar komt nog bij dat de wetgeving veel te laks omgaat met de strafbepaling. Het is dan nog maar de vraag of de straf wordt uitgevoerd en of gecontroleerd wordt. Het is schrijnend om in de politierechtbank te moeten vaststellen dat de daders vaak geen greintje spijt betonen tegenover de ouders en hun fout totaal niet inzien.”