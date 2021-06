De Wever (N-VA) over PFOS-dossier: "Ik wilde communiceren, maar heb mail met maatregelen nooit gekregen" 

Het PFOS-dossier in een notendop

In de bodem in een grote omgeving rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht zitten enorm hoge concentraties van PFOS, ver boven de toegestane norm. PFOS is een chemische afvalstaf die gevaarlijke kan zijn bij langdurige blootstelling eraan. De vervuiling werd blootgelegd bij de werken aan de Oosterweel-verbinding.

De vervuiling rond Zwijndrecht was al bekend, maar de kritiek is dat het te lang geduurd heeft voor de verschillende politieke niveaus zich realiseerden hoe groot het probleem was. Na politiek gekrakeel binnen de Vlaamse regering werd vorige week beslist om een parlementaire onderzoekscommissie op te starten. Die moet nu gaan onderzoeken waarom, en bij wie, de communicatie over het dossier stokte, en hoe het kan dat bevolking niet was ingelicht over de vervuiling.

In gebieden in de buurt van vervuilde zones werden de afgelopen dagen maatregelen genomen. Zo worden mensen er afgeraden om zelfgekweekte groenten, grondwater en eieren van eigen kippen te gebruiken of te eten.