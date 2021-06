Burgemeester van Maaseik rook lijkgeur tijdens fietstocht: "Dacht onmiddellijk dat het Conings zou kunnen zijn" 

"Ik was aan het mountainbiken met vrienden op een terrein waar niet zo veel mensen komen. Ik was wat achterop en rook op een bepaald moment een duidelijke lijkgeur. Goed een jaar geleden heeft men hier opgravingen gedaan op het kerkhof en ben ik daar in de buurt geweest. Dan herken je die specifieke geur. Ik dacht onmiddellijk dat het wel eens Jürgen Conings zou kunnen zijn", vertelt burgemeester Tollenaere.