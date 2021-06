Ingestorte school wordt wellicht afgebroken, directie: "Wordt moeilijk om oplossing te vinden voor honderden kinderen"

Nu de lichamen van de vijf omgekomen arbeiders geborgen zijn, komt de vraag naar de oorzaak van de ramp. Het gerecht heeft een deskundige aangesteld, die over enkele dagen met een rapport moet komen. In "De zevende dag" suggereerde burgemeester De Wever dat er mogelijk een fout is gemaakt in de constructie van het gebouw: "Ik heb er met de stadsingenieur over gesproken. Dat is natuurlijk allemaal voorwerp van onderzoek, ook een gerechtelijk onderzoek, dus je moet heel erg opletten wat je zegt. Maar de basishypothese is een constructiefout. En dat is echt dramatisch. Want mocht dit later gebeurd zijn, met honderden kinderen in het gebouw, dan was dit een catastrofe zonder weergaande. Het is nu al ongelooflijk erg, maar dat kan je je niet inbeelden.

Hieronder kunt u het gesprek met burgemeester Bart De Wever in "De zevende dag" over de instorting herbekijken: