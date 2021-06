Stille mars richting huis Jürgen Conings: "We betuigen onze steun met bloemen en kaarsen"

Om klokslag acht trok een colonne van een 150-tal mensen van Stadspark Ter Motten in Dilsen-Stokkem richting het huis van Jürgen Conings, waar hij woont met zijn vriendin. "Wij organiseren deze mars om steun te betuigen aan de familie van Jürgen", legt organisator David Vanroelen uit.

"Wij denken dat de militair slachtoffer is geworden van het politieke systeem. We lopen van het stadspark tot aan zijn woning om daar bloemen en kaarsen neer te leggen. Dit is een ramp voor de familie. Iedereen hier aanwezig stelt zich vragen bij het verhaal dat nu verteld wordt."

Andere wandelaars treden de organisator bij. "Jürgen heeft zijn bedreigingen uiteindelijk niet omgezet in de praktijk. Na zijn missies in het buitenland was hij getraumatiseerd. Hij had hulp nodig en die heeft hij niet gekregen. Dat vinden wij een fout van het systeem. We hoopten dat hij intussen in het buitenland zat of dat hij zich alsnog zou overgeven. Deze dodelijke afloop gaat door merg en been."

De stille mars verliep in alle sereniteit. De aanwezigen keerden tegen negen uur huiswaarts.